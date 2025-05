Fiorentina, Palladino: "Crediamo nella rimonta, tante cose positive da questa serata"

vedi letture

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis persa 2-1: "La prendo come un valore aggiunto, sapevamo che nei primi 10 minuti loro sarebbero partiti forte in uno stadio caldo ma la squadra non si è disunita giocando con coraggio e personalità. La squadra mi è piaciuta, c'è rammarico per il secondo gol: ho parlato con De Gea e mi ha detto che non ha visto partire la palla. C'è un giocatore in fuorigioco che ostruisce la visuale, però dobbiamo prendere tante cose positive che ha fatto la squadra. Ringraziamo i nostri tifosi e ci auguriamo che il Franchi sia il nostro uomo in più. Ci crediamo e speriamo che il Franchi ci aiuti a passare il turno".

Kean ha cambiato la partita?

"Moise è un giocatore con caratteristiche uniche nella nostra rosa, è l'unica prima punta che abbiamo in squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita, poi col suo ingresso l'inerzia è cambiata: ha messo in difficoltà i loro difensori, però tutti i ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa. Potevamo prendere gol ma anche farlo, è tutto aperto e ci crediamo. Loro sono una squadra forte, ma col nostro spirito ci vogliamo provare anche giovedì".

Farai qualche cambiamento al ritorno?

"Da questa partita prenderemo tanti spunti, in mezzo al campo avevamo una superiorità: abbiamo sfruttato tante volte il cambio gioco, potevamo farlo ancora di più e meglio, nel primo tempo essere più veloci nella manovra. Ci sono cose positive su cui lavorare per metterle in pratica giovedì, ma a me interessa lo spirito della squadra, nello spogliatoio c'era fiducia per il ritorno che giocheremo a casa nostra e i tifosi ci daranno il loro aiuto".