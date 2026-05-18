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Fiorentina, Parisi è arrivato a Villa Stuart: c'è il timore di una rottura del crociato

Fiorentina, Parisi è arrivato a Villa Stuart: c'è il timore di una rottura del crociatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 12:33Serie A
Niccolò Righi
fonte Niccolò Ceccarini

Grande apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Fabiano Parisi. Il difensore viola - infortunatosi ieri nel match contro la Juventus - è arrivato in mattinata a Villa Stuart, a Roma, dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso dal professor Mariani per valutare con precisione l’entità dell’infortunio riportato.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWEB.com, i primi segnali non lasciano tranquillo l’ambiente gigliato e c’è il timore che possa trattarsi di una rottura del legamento crociato, ipotesi che verrà confermata soltanto dopo gli esami specialistici in programma nelle prossime ore. In caso di esito positivo, Parisi potrebbe essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, con conseguenti tempi di recupero piuttosto lunghi.

La Fiorentina resta quindi in attesa del responso definitivo, sperando che gli accertamenti possano escludere il peggior scenario. Le prossime ore saranno decisive per capire sia la gravità dell’infortunio sia il percorso medico che il terzino campano dovrà eventualmente affrontare.

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