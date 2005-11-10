Fiorentina, Paratici non ha ancora finito: chi può uscire e chi può entrare a gennaio

Nonostante la profonda rivoluzione portata avanti durante la scorsa estate, Fabio Paratici è già al lavoro in vista del mercato di gennaio, con l’obiettivo di apportare alla Fiorentina gli ultimi correttivi necessari per invertire la rotta. La classifica, che vede attualmente i viola al penultimo posto, impone infatti riflessioni e possibili interventi per rilanciare la stagione. Ecco chi potrebbe arrivare a Firenze e chi, invece, potrebbe lasciare la squadra nel corso della sessione invernale di mercato.

Un difensore, un mediano e non solo: chi può arrivare

Rinforzare la linea mediana, specialmente adesso che la Fiorentina è passata a due, sembra essere il primo obiettivo. Già in estate Fabio Grosso aveva chiesto a gran voce un giocatore 'alla Matic' ed è possibile che l'identikit che Fabio Paratici segua sia proprio di quel tipo. Pierre-Emile Hojbjerg è tra i profili che già erano emersi e che potrebbe tornare di moda, vista anche la necessità del Marsiglia di cedere per sistemare i conti. Un altro ruolo in cui la Fiorentina ha necessità di alzare il proprio livello è certamente in difesa, al momento la peggiore della Serie A. Il grande obiettivo resta Tiago Gabriel, anche se l'operazione con il Lecce si preannuncia piuttosto complicata. Infine, occhio ad un avvicendamento in porta. Le prestazioni di De Gea sono finite nel mirino della critica, per questo il club viola potrebbe decidere di intervenire se non per comprare un nuovo titolare, quanto meno per mettere alle spalle dello spagnolo una riserva affidabile che possa eventualmente sorpassarlo nelle gerarchie.

Dodo tra addio e rinnovo, incognita Pongracic: chi può uscire

Venendo alle cessioni, tutto ruota attorno a Dodo. Il terzino brasiliano, a cui scadrà il contratto a giugno 2027, è il principale indiziato a lasciare Firenze ma se l'addio non dovesse concretizzarsi allora non è escluso un clamoroso rinnovo (QUI il punto di TMW). Se a verificarsi fosse lo scenario che vede Dodo rimanere e rinnovare, allora sulle corsie esterne ci sarebbe una sovrabbondanza che può portare alla fine anticipata del prestito di Joao Mario. Un'altra incognita riguarda Marin Pongracic, ormai scavalcato nelle gerarchie da Dragusin e fin qui utilizzato solo in due occasioni da titolare in campionato.