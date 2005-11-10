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Fiorentina, contro il Pisa Atta non sarà neanche in panchina: i motivi dell'esclusione

Fiorentina, contro il Pisa Atta non sarà neanche in panchina: i motivi dell'esclusione TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 20:19Serie A
Il francese è stato escluso dai convocati di Vanoli per un lavoro personalizzato ed essere al meglio in vista della prossima partita contro il Napoli.

La Fiorentina ha diramato l'undici ufficiale che scenderà in campo in vista dell'importante sfida contro il Pisa, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra le scelte operate dallo staff tecnico gigliato, la notizia principale che balza all'occhio riguarda Arthur Atta: il centrocampista non figura infatti nemmeno tra i convocati in panchina per la gara del torneo nazionale.

Gestione fisica per Atta: non va nemmeno in panchina

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, dietro la totale esclusione del calciatore francese dalla lista per la sfida ai nerazzurri c'è una precisa strategia di gestione atletica. Per Atta è stato pianificato un lavoro personalizzato mirato e specifico, volto a preservarne le condizioni fisiche e a consentirgli di i piccoli fastidi in vista dei prossimi impegni ravvicinati della squadra.

Il motivo di questa sosta precauzionale è presto detto: l'obiettivo primario dello staff è rimettere il giocatore perfettamente al meglio per la prossima gara di campionato. I viola torneranno infatti in campo domenica pomeriggio, con calcio d'inizio fissato per le ore 12:30 al Franchi, per affrontare il Napoli.

Qui per le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa.

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