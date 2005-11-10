Fiorentina, e se il post-Kean arrivasse dall'Inter? Bonny è una possibilità in attacco

La Fiorentina è ancora sul chi va là per Moise Kean e starebbe già pensando a trovare un sostituto qualora il Como affondasse il colpo in questi giorni. La deadline predisposta dal club viola è entro questo weekend, altrimenti rimarrebbe poco tempo per rimpiazzare l'ex Juventus. E allora su chi puntare? Un'idea arriverebbe... dall'Inter.

Bonny come successore

Mentre il club nerazzurro accoglie Curtis Jones, secondo quanto riferito da Tuttosport potrebbe esserci una cessione di un calciatore del reparto offensivo. I fari, in questo senso, sarebbero puntati su Ange-Yoan Bonny (chiuso dal trio Lautaro-Thuram-Pio Esposito) e la Fiorentina potrebbe farci un pensierino. L'anno scorso ha trovato 7 gol e 9 assist in 1675 minuti sparpagliati tra tutte le competizioni disputate, tra campionato e coppe.

Le ultime su Kean

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, sono in corso contatti continui tra le parti, alla ricerca di una soluzione. In particolare anche l'agente di Kean, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro e in comune che possa soddisfare tutti.