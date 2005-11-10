Inter, tornano al lavoro tre giocatori reduci dall'ultimo Mondiale
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L'Inter riabbraccia tre dei giocatori nerazzurri impegnati al Mondiale. Oggi sono arrivati nel ritiro della squadra di Chivu a Donaueschingen Hakan Calhanoglu, Petar Sucic e Ange-Yoan Bonny. Il club di viale della Liberazione, sui suoi profili social, ha pubblicato le foto del primo giorno dei tre giocatori insieme ai compagni.
Nei prossimi giorni si uniranno al ritiro pre stagionale dell'Inter - che da oggi si sposta a Karlsruhe per l'amichevole di domani - anche Manuel Akanji, Marcus Thuram e infine Lautaro Martinez.
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