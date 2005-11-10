Torino, Vlasic: "Lo stadio vuoto dava brutte sensazioni. Milan? Devi correre e lottare"

Nikola Vlasic aspetta il Milan per il debutto stagionale in campionato, mentre riflette sull'insediamento di giovani nel Torino

Nikola Vlasic, trequartista del Torino e vicecapitano, non sta nella pelle per affrontare tra due giorni il Milan di Amorim nel debutto stagionale in Serie A 2026/27: "Per me il calcio è dei tifosi, si gioca per loro. L'anno scorso quando c'era lo stadio vuoto c'era una brutta sensazione a giocare così. Ma adesso sono tornati, sono molto contento, come tutta la squadra. Loro possono darci una mano, specialmente contro una squadra come il Milan. Lì devi correre, lottare 90 minuti, e loro ti danno quel di più per fare un buon risultato".

Come Modric?

Nell'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del club granata, Vlasic ha risposto anche alla possibilità di spingersi fino ai 40 anni come il suo connazionale Luka Modric: "Arrivare ai 40 anni... è lunghissima (ride), come lui sta facendo. Però mi sento bene, sto lavorando ogni giorno per sentire bene il mio corpo e penso che anche adesso ho imparato certe cose dove prima andavo oltre. Forse avevo qualche infortunio in più. Adesso percepisco meglio il mio corpo, riesco a fare le cose bene. Non mi vedo fino ai 40 anni, ma 37-38 sì".

Nuovi arrivati giovani: c'è qualcuno in cui ti rivedi?

"I tempi sono diversi. Quando entravo in prima squadra bisognava prendere tutto, portare i palloni in spogliatoio e prendere le casacche. Adesso abbiamo un rapporto con i giovani che sono qui da tanti anni e non imponiamo loro di fare determinate cose. Siamo molto rispettosi. Quando cominciavo io, c'era quasi paura di arrivare in prima squadra. Adesso è cambiato. Non mi rivedo in nessuno perché allora erano tempi diversi. Non vedo che hanno paura della prima squadra", la conclusione di Vlasic.