Fiorentina, rientro ancora rinviato per Solomon: due settimane fa era in gruppo, poi nuovo stop
Non c’è solo l’assenza pesante di Moise Kean a complicare i piani della Fiorentina. In vista della sfida contro il Crystal Palace, il tecnico Paolo Vanoli dovrà fare i conti anche con altri due forfait di rilievo che incidono direttamente sull’assetto tattico della squadra.
Fuori infatti anche Fabiano Parisi e Manor Solomon, pedine fondamentali nel 4-1-4-1 viola. Per Solomon il recupero si sta rivelando più lungo del previsto: l’infortunio rimediato oltre un mese fa contro il Jagiellonia sembrava ormai alle spalle, tanto che due settimane fa si era allenato regolarmente con il gruppo al Viola Park. Tuttavia, il rientro è stato nuovamente rinviato.
Situazione diversa ma ugualmente delicata per Parisi. Il difensore ha accusato maggiori difficoltà nel recuperare dalla botta subita contro l’Inter prima della sosta, un problema che si è rivelato più serio del previsto.
Con queste assenze, la Fiorentina perde qualità e spinta sulle corsie esterne proprio in un match impegnativo. Toccherà a Vanoli trovare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e pericolosità, in una serata che si preannuncia complicata sotto diversi punti di vista.