Fiorentina, un posto per due in attacco: Jovic-Cabral, gerarchie ancora da definire

A poco meno di tre settimane dall'inizio ufficiale della stagione, in casa Fiorentina sono ancora da definire le gerarchie d'avanti. Durante le due settimane di Moena Vincenzo Italiano ha valutato sia Luka Jovic che Arthur Cabral, che hanno collezionato un buono score (sette reti per l’ex Real, quattro per il carioca) ma qualche difficoltà fisica di troppo. Lo stesso Italiano, parlando nello specifico di Jovic, ha detto che il serbo avrà ancora degli alti e bassi dovuti alla forma atletica. I carichi di lavoro sono stati importanti per ilfc serbo, che sta ritrovando il ritmo partita perso negli anni a Madrid.

Allenamenti specifici per i due, sia per ritrovare la miglior forma che per aumentare la freddezza sotto porta; fondamentale in cui spera di migliorare soprattutto Cabral, apparso impreciso nelle uscite in Val di Fassa. Questo il focus sull'attacco viola del Corriere dello Sport.