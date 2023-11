Fiorentina, Yerry Mina continua a crescere di condizione: il rientro in campo è più vicino

vedi letture

L'allenamento odierno della Fiorentina al Viola Park, in proiezione della partita di domenica sera contro la Juventus, è stato seguito da circa 2000 tifosi accorsi nel centro sportivo gigliato.

A inizio seduta, racconta FirenzeViola, ci sono stati attimi di apprensione per Fabiano Parisi, col terzino ex Empoli che si è accomodato in panchina con la borsa del ghiaccio sulla caviglia a causa di un colpo ricevuto. Le sue condizioni ad ogni modo non sembrano preoccupare in vista del match coi bianconeri. Sul campo si è rivisto anche Yerry Mina, difensore colombiano reduce da un problema muscolare che ancora non ha esordito in maglia viola ma che sembra sempre più vicino al rientro. L'ex Everton sta migliorando la sua condizione e mister Italiano è pronto a farlo diventare il vice Martinez Quarta nelle sue rotazioni.