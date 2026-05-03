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Flop De Bruyne in Como-Napoli, Hernanes: "Valuterei l'addio, non si sposa col gioco di Conte"

Flop De Bruyne in Como-Napoli, Hernanes: "Valuterei l'addio, non si sposa col gioco di Conte"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15Serie A
Pierpaolo Matrone

Il pareggio tra Como e Napoli continua a far discutere, e tra le voci più critiche c’è quella di Hernanes, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post gara. L’ex centrocampista si è soffermato in particolare su Kevin De Bruyne, sottolineando alcune difficoltà nel rendimento:

“Io valuterei tanto. Non lo so se con il gioco di Conte non è andato in matrimonio, perché non è il solito De Bruyne. Per me è tra i tre centrocampisti più forti che abbia mai visto, quindi vedere certe prestazioni o imbucate mancate… capito? Puoi anche giocare male, ma quelle giocate le deve fare”.

Poi l’analisi della partita del Sinigaglia, chiusa sullo 0-0: “Le occasioni sbagliate hanno reso la gara molto tattica. Se il Como avesse segnato nel primo tempo, sarebbe cambiato tutto e il Napoli non avrebbe aspettato gli ultimi minuti per uscire”. Hernanes riconosce anche i meriti dei padroni di casa: “Il Como complessivamente ha fatto meglio. È cresciuto tanto rispetto all’andata e nelle partite che contano le squadre importanti si vedono”.

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