Hernanes pazzo di Taylor: "Chiamatelo ProfeTaylor: sta diventando più forte di me"

Dagli studi di Dazn si parla della vittoria della Lazio contro il Napoli allo stadio Maradona. Il brasiliano Hernanes ha analizzato la prestazione della squadra di Sarri, esaltando due giocatori in particolare: Taylor e Nuno Tavares.

Queste le sue parole: "Abbiamo visto la Lazio giocare bene diverse partite, anche a Torino contro la Juventus mi è piaciuta molto. Ovviamente oggi ha fatto una grandissima prestazione. Sono d'accordo sul fatto che sia stata la migliore stagionale, ma aiutata dalla prestazione deludente del Napoli. Ci sono da fare i complimenti per quello che hanno fatto i giocatori".

Poi sui singoli: "Nuno Tavares quando sta bene fa la fascia come un treno, mi piace proprio tanto. Taylor? All'inizio avevamo parlato del fatto che mi potessi rivedere in lui, adesso sta diventando più forte del Profeta (ride, n.d.r.). Fa più cose di me. Se è più forte di Guendouzi? Non è che sia più forte, sono diversi, ma a me piace di più. Guendouzi è tanta quantità, ma poca qualità, lui invece mette anche tanta qualità. Se si sta trasformando nel 'ProfeTaylor'? Sì (sorride, n.d.r.)".