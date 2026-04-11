Tutti pazzi per Boga, Hernanes dubbioso: "Non sono quattro gol a farmi impazzire"
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Tutti pazzi per Jeremie Boga, decisamene l’uomo del momento in casa Juventus. L’ex centrocampista bianconero Hernanes, dagli studi di Dazn, non è però ancora del tutto convinto: “Da Cristiano Ronaldo in poi, la Juventus ha speso oltre 800 milioni, ha cambiato tanti giocatori…
Non sono quattro gol a farmi impazzire, però lui ha colto molto bene le chance avute. Io non guardo i numeri, ma la capacità di eseguire e incidere. Non ha colpito bene, la palla entra: va bene così, ma io mantengo il mio pensiero”.
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