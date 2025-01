TMW Folorunsho e Napoli ai saluti. Ad un passo l'intesa con la Fiorentina: tutti i dettagli dell'affare

La Fiorentina è senza dubbio una delle società più attive in queste primissime ore di calciomercato. Oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità di Nicolas Valentini, proveniente a parametro zero dal Boca Juniors con un contratto fino al 30 giugno 2029. Nato nel 2001, il neo difensore gigliato vanta inoltre 8 presenze con la maglia della Nazionale Argentina Under 23. Ha scelto la maglia numero 14.

Ma non è finita qui. Complice anche la defezione di Bove, la Fiorentina come detto è in cerca di una pedina per assestare il centrocampo. Con un nome che nelle ultimissime ore ha superato la concorrenza rispetto alle altre piste: si tratta di Michael Folorunsho, centrocampista in uscita dal Napoli. Il classe '98 è infatti il giocatore scelto dalla società viola, con la squadra azzurra - prossima avversaria in campionato dei viola di Palladino - l'intesa economica e sulla formula è ad un passo: prestito fino a giugno con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e 9 milioni di euro. Per il centrocampista pronto un contratto di quattro anni. Folorunsho fino a questo momento col Napoli (con cui ha un contratto fino al 2029) ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze.