TMW Accelerata Fiorentina per Folorunsho: può arrivare dal Napoli in prestito con diritto

Prende corpo l'idea Michael Folorunsho per la Fiorentina. Alla ricerca del sostituto di Edoardo Bove, il club gigliato ha accelerato i contatti per il centrocampista di proprietà del Napoli che fino a questo momento ha trovato poco spazio con Antonio Conte, nonostante il rinnovo di contratto sottoscritto questa estate.

Nel prossimo turno di campionato andrà in scena Fiorentina-Napoli e, proprio dopo quella partita, la trattativa potrebbe subire un'accelerata decisiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Classe '98, Folorunsho fino a questo momento ha collezionato poco più di 100 minuti suddivisi in sette presenze e ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029.

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari negli scorsi giorni s'è così espresso sul calciomercato della squadra viola: "Il mercato della Fiorentina deve ancora iniziare. Edoardo Bove è un giocatore difficile da sostituire per come stava in campo e per quello che significa per noi. È da un po' che stiamo lavorando sul mercato, speriamo di arrivare preparati, ma è ancora presto".