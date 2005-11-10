Frosinone, Cittadini: "Il nostro è un gioco dispendioso, quando devi farti 70 metri..."

Giorgio Cittadini, difensore centrale del Frosinone, è stato intervistato dai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 4-2 sul Sassuolo: "Il nostro è un gioco bellissimo, divertente. Da dentro è molto faticoso e dispendioso, ma vedere un sacco di gol è molto bello soprattutto da fuori".

Quanto te la stai godendo questa Serie A?

"Diciamo che finalmente ho trovato l'ambiente giusto per esprimere quello che penso di meritarmi, per cui ho lottato e faticato. Adesso ci stiamo godendo i frutti, ma è solo l'inizio. Non dobbiamo mollare un centimetro".

Cosa ti passa per la testa quando devi difendere in campo aperto?

"Quando ti giri e vedi partire l'attaccante dici che devi fare 70 metri di sprint, è un gioco nel quale devi stare sempre collegato e alto per soffocare gli avversari. Ovvio che se poi ti becchi la palla scoperta ti devi fare tutto il campo. Ci sono tanti pro e anche dei rischi, però va bene così".

Ti sei comprato al Fantacalcio?

"No, non sono mai stato un fanatico. Ho un sacco di amici che mi hanno preso".

Chi prenderesti della tua squadra?

"I tre davanti, ovviamente. E Calò".

Farai qualche gol?

"Me li chiedono ogni partita, quest'anno dobbiamo portare qualcosa".