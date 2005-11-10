Lo sfogo di Cittadini: "Il VAR ha rovinato la vita dei difensori. E ogni volta cambiano idea"

Il difensore del Frosinone, Giorgio Cittadini, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara col Torino. Tra le dichiarazioni più interessanti, ce ne sono una sull'obiettivo della rivelazione - almeno fino qui - del nostro campionato, così come una sul VAR. Di seguito le parole in merito del calciatore dei ciociari.

L'estratto dalla conferenza di Cittadini

Quanto state facendo è sorprendendo ma fino ad un certo punto per chi vi ha seguito l'anno scorso. Per chi non vi conosce, chi è il Frosinone?

"Sono d'accordo perché un po' tutti adesso parlano di Frosinone ma noi sappiamo cosa rappresentiamo e conosciamo la nostra identità. Io sono poco social, sono molto concentrato sul gruppo e vivere il presente. Si sta bene e si respira un'aria bellissima, andiamo al campo con voglia di viverci e migliorare. Frosinone è una realtà vera, è la prima volta che trovo questa cosa personalmente e mi sembra di vivere una cosa che resterà. Frosinone è una realtà vera".

Qual è l'obiettivo della stagione dal momento che non è sorpreso del sesto posto?

"L'anno scorso non abbiamo mai parlato di vincere il campionato, ci siamo solamente goduti il percorso e poi alla fine siamo andati in A. Farei lo stesso anche quest'anno senza metterci limiti o paletti. Dobbiamo raggiungere la salvezza che i tifosi sognano da anni, poi il resto si vedrà...".

Col VAR le polemiche sui rigori non sono terminate, come ad esempio sul rigore di Bergamo. Cosa ne pensa?

"A noi difensori il VAR ha rovinato la vita. Dopo il rigore di Genoa metto sempre le mani dietro, ma non posso saltare con le braccia indietro, magari più composto sì. Va accettato e non c'è altro da fare. Il problema è che una volta danno rigore, la volta dopo un giudizio diverso. Dà fastidio sul momento, ma bisogna cancellare l'episodio e andare avanti"