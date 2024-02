Frosinone, Valeri: "Della Lazio non so nulla". E Angelozzi svela: "Ha detto no all'Arabia"

Il nuovo terzino del Frosinone Emanuele Valeri ha parlato in conferenza stampa raccontando anche alcuni retroscena di mercato passati e futuri, col giocatore che in vista della prossima stagione è finito nel mirino della Lazio:

Andrai alla Lazio l'anno prossimo? Sarai in grado di dare il massimo anche se per cosi poco tempo?

"Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. So che quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì. Grande opportunità non solo per farmi vedere ma anche per la squadra. Ho saputo che c'è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza".

L'anno scorso potevi andare al Besiktas. Rimpianti?

"Non ho nessun rimpianto, purtroppo non abbiamo raggiunto la salvezza ma quando sali dalla B alla A non è mai facile. Ho dato tutto per quella maglia, può capitare che vada a finire così".

In merito, prende la parola anche Guido Angelozzi: "Ha avuto l'opportunità di andare in Arabia ma ha rifiutato per restare in Italia. Lui ci darà tutto quello che può, ci metto la mano sul fuoco".