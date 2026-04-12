Genoa, De Rossi: "Sarei stato anche contento di pareggiarla perchè dovevamo fermare l'emorragia"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dei suoi: "Sono stremato da questa partita. Ho un vortice di emozioni: abbiamo fatto un ottimo primo tempo per poi complicarcela nel secondo. Sarei stato anche contento di pareggiarla perchè dovevamo fermare l'emorragia".

I tifosi le vorranno ancora più bene?

"Non parlavo tanto dei genoani, quanto del calcio. Di Francesco a Roma fare la Champions per poi essere contestato l'anno dopo, è il nostro destino. Il risultato sarà sempre tanto importante. Non è ancora finita, manca l'aritmetica. Non volevo levare un attaccante, la partita con l'espulsione è cambiata, abbiamo gestito male il possesso palla con la classica "u". Abbiamo perso palloni e lucidità e lì ho anche pensato alla voglia di non perderla".

Il Genoa di oggi è il Genoa di De Rossi vero?

"Intanto ti ringrazio. E' stata una bella partita, ero contento perchè di là c'era una bella squadra con un allenatore e amico che stimo. I risultati fanno oscillare la permanenza o meno di un allenatore. Le squadre che arrivano a vincere o quasi sono quelle con un allenatore da tanto tempo, come l'Inter, l'Arsenal o il City. La continuità dà tempo per conoscersi meglio".