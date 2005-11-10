Lukaku: "Nessuna rottura col Napoli, il mio amore resta immutato. Conte? Tutto chiarito"

"Il mio rapporto con il Napoli è tranquillo. Non c'è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto". Pensieri e parole di Romelu Lukaku, direttamente dal Belgio. L'attaccante ex Inter e Roma ha preferito recuperare dall'infortunio in patria, senza rientrare mai a Napoli, se non per una breve chiacchierata con la dirigenza. Big Rom racconta quanto accaduto negli ultimi mesi, quelli caratterizzati da un secondo infortunio dopo il primo di agosto 2025.

Conte disse che era rimasto deluso da lei.

"Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L'allenatore e io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di giocatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L'allenatore lo sa. Va tutto bene".

Eppure si pensava a una sua rottura con il Napoli.

"Sciocchezze. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un'opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui".