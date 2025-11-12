Genoa, la maledizione è di rigore: l'ultimo gol dagli undici metri è datato maggio 2024

Una "maledizione" lunga undici metri. Come la distanza fra il dischetto del rigore e la linea di porta. Da un anno e mezzo a questa parte il Genoa non riesce a segnare reti su penalty. Vuoi per bravura del portiere, vuoi per errori di mira o per semplice sfortuna, la formazione rossoblù non riesce a sfruttare le occasioni che si presentano all'interno dell'area. E' successo anche domenica scorsa contro la Fiorentina, quando Lorenzo Colombo (dopo il tocco di mano evidente ma rivisto da Guida all'on-field review) si è fatto ipnotizzare da De Gea sotto la Nord.

Di Retegui l'ultimo rigore segnato

Un problema che si protrae nel tempo e che, per il momento, non riesce a trovare soluzione. L'ultimo gol segnato dagli undici metri porta la firma di Mateo Retegui, ora trasferitosi in Arabia Saudita fra le file dell'Al-Qadisiya, contro il Milan. Era il 5 maggio 2024 quando l'attaccante italo-argentino sbloccò dopo cinque minuti la sfida di San Siro contro il Milan poi terminata 3-3 con Alberto Gilardino in panchina.

Gli errori dal dischetto

Nella stagione passata sono arrivati poi gli errori di Junior Messias contro l'Inter, conclusione poi ribadita in rete dallo stesso brasiliano nel match per 2-2, e da Andrea Pinamonti contro il Monza, nel match poi vinto 2-0 con le reti dei difensori De Winter e Vasquez. Contro il Parma quest'anno, gara terminata 0-0, invece è arrivato l'errore al 96' di Cornet.