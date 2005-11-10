Gilardino: "Emozionante tornare a Parma. Bernabé? Sa trovare lo spazio per fare la differenza"
autore
Alessio Del Lungo
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:37Serie A
autore Alessio Del Lungo
19.10.2026 20:37Serie A
Il tecnico non ha dubbi sui suoi giocatori: "Siamo pronti, i ragazzi hanno dimostrato disponibilità. Vogliamo fare la partita giusta".
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Torino: "È normale che nel tornare al Tardini sono emozionato, ma la dovrò mettere da parte appena l'arbitro fischierà. Abbiamo preparato la gara in 8 giorni, i ragazzi hanno dimostrato disponibilità, vogliamo fare la partita giusta e sacrificarci dentro l'incontro".
Lei ha detto che vuole che Bernabe prenda per mano la squadra.
"Credo che sappia ritagliarsi lo spazio per fare la differenza in campo, non dare troppi punti di riferimento. Tutti devono fare la partita giusta, mettersi a disposizione l'uno dell'altro e creare i presupposti per impensierire una squadra in salute che ha dato filo da torcere a tutti. Siamo pronti".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:38 Serie A
Monza, Juric: "Cagliari meglio di noi nel primo tempo. Varela? Può migliorare ancora tanto"
21:31 Serie A
Torino in controllo al Tardini: Simeone e Adams in gol, Parma sotto 2-0 all'intervallo
21:15 Serie ATMW
TMWQuando il miglior acquisto è Boga: Comolli paga il flop alla Juve e riparte dalla B
20:50 Serie A
Parte male il Parma, il Torino è già in vantaggio al 5': 0-1 al Tardini, segna Simeone