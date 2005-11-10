Gilardino: "Emozionante tornare a Parma. Bernabé? Sa trovare lo spazio per fare la differenza"

Alberto Gilardino, tecnico del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Torino: "È normale che nel tornare al Tardini sono emozionato, ma la dovrò mettere da parte appena l'arbitro fischierà. Abbiamo preparato la gara in 8 giorni, i ragazzi hanno dimostrato disponibilità, vogliamo fare la partita giusta e sacrificarci dentro l'incontro".

Lei ha detto che vuole che Bernabe prenda per mano la squadra.

"Credo che sappia ritagliarsi lo spazio per fare la differenza in campo, non dare troppi punti di riferimento. Tutti devono fare la partita giusta, mettersi a disposizione l'uno dell'altro e creare i presupposti per impensierire una squadra in salute che ha dato filo da torcere a tutti. Siamo pronti".