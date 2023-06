Giornata movimentata per il Milan: spunta anche l'interesse dell'Atletico per Theo Hernandez

vedi letture

Giornata movimentata in casa Milan. Dopo aver trovato l'accordo con il Newcastle per Tonali, per Theo Hernandez - riporta Sky Sport - adesso c’è l’interesse dell’Atletico Madrid: l’esterno piace molto al club spagnolo, che se dovesse fare un’offerta importante porterebbe i rossoneri a valutare il da farsi: al momento comunque non sono arrivate offerte ufficiali e il club spagnolo non ha la forza economica per accontentare le richieste del Milan, che per cedere il francese chiede una cifra superiore agli 80 milioni.