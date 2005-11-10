Juve, Woltemade e i modelli: "Mi piaceva Ibrahimovic, ora Havertz. Prendo un po' da tutti"

"Penso che da me ci si possa aspettare uno stile di gioco molto fisico, ma credo che le mie qualità migliori e più importanti siano la tecnica e la comprensione del gioco". Parla così Nick Woltemade, nuovo attaccante della Juventus, ai canali del club bianconero: "Penso di essere un calciatore intelligente. So segnare, so fare assist, so dettare l’ultimo passaggio per i miei compagni. Penso di essere bravo a trovare la posizione giusta in campo e credo che, nel complesso, come vedrete, questo sia il mio modo di giocare. Penso che non capiti spesso di vedere un ragazzo così alto che gioca come me".

Oltre a descrivere le proprie caratteristiche, Woltemade parla anche dei modelli a cui si ispira, sia nel presente che nel passato: "È difficile, perché sono molto alto e non molti calciatori sono alti come me, ma penso di aver preso qualcosa un po’ da tutti, ad esempio da Zlatan Ibrahimovic. Mi è sempre piaciuto guardarlo perché anche lui è molto alto e ha una buona tecnica. Inoltre, mi piace anche Kai Havertz, che è un mio amico. Cerco sempre di prendere qualcosa un po’ da tutti, di fare mie queste caratteristiche e di adattarle al mio modo di giocare. Ma non è mai stato facile avere un modello perché non penso ci siano molti calciatori simili a me, a causa della mia altezza e del mio modo di giocare".