Giudice Sportivo, squalificato un solo calciatore di Serie A. Fermati Fabregas e Zanetti

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 26^ giornata di Serie A che si è conclusa ieri sera con la vittoria della Roma (4-0) contro il Monza nel posticipo. Un solo squalificato tra i calciatori, ovvero il centrocampista della Fiorentina Amir Richardson (un turno).

Per quanto riguarda gli allenatori, invece, si fermano per una giornata sia Cesc Fabregas (Como) che Paolo Zanetti (Hellas Verona), entrambi già diffidati e ammoniti nel corso dell'ultimo turno di campionato. Il primo salterà la trasferta contro la Roma, lo scaligero non sarà in panchina contro la Juventus.

Squalifica per una giornata anche per un operatore sanitario, ovvero Gianluca Scolaro del Bologna: "per essersi, al 38’ del primo tempo, allontanato dalla panchina aggiuntiva senza autorizzazione portandosi nelle vicinanze della porta dove stava per essere battuto un calcio di rigore contro la sua squadra; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Queste invece le ammende alle società:

- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni e alcune bottigliette di plastica, per avere, inoltre lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un fumogeno che costringeva l'Arbitro a interrompere la gara per circa venti secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.