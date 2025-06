Fiorentina, nome suggestivo per il centrocampo: piace l'inglese James McAtee del City

vedi letture

Un’operazione complicata, ma dal potenziale tecnico elevato: la Fiorentina, scrive La Nazione, ha nuovamente messo gli occhi su James McAtee, giovane trequartista inglese classe 2002 di proprietà del Manchester City. Non si tratta di un nome nuovo sul taccuino della dirigenza viola: già sul finire del 2024 il club toscano aveva sondato il terreno per lui, senza però riuscire a concretizzare il colpo.

Ora, però, la pista si è riaccesa. McAtee è sotto contratto con i “Citizens” fino al 2026, ma la sua valutazione – inizialmente attorno ai 20 milioni di euro – potrebbe subire una riduzione, vista la scarsa considerazione di cui ha goduto da parte di Pep Guardiola nell’ultima stagione. Il talento inglese, impiegato col contagocce, è sempre più orientato a cambiare aria per trovare continuità e spazio.

La Fiorentina, che ha sempre mantenuto un canale aperto con l’entourage del giocatore, monitora con attenzione la situazione, pronta ad approfittare dell’eventuale apertura del City alla cessione. A dicembre era stato proprio McAtee a decidere di restare in Premier League per provare a ritagliarsi un ruolo a Manchester, ma i fatti non gli hanno dato ragione. Ora lo scenario sembra diverso: il giocatore appare più disposto a valutare offerte concrete dall’estero, e un trasferimento in Serie A – con la Fiorentina in pole – potrebbe rappresentare la giusta occasione per rilanciarsi in un contesto ambizioso.