Gonçalo Ramos saluta il PSG: "È stato uno dei capitoli più significativi della mia carriera"

Gonçalo Ramos, nuovo attaccante del Milan, ha salutato il PSG, suo ex club, con un lungo post sul suo account Instagram: "Si conclude uno dei capitoli più significativi della mia carriera".

Il Milan ha comunicato da poco l'ufficialità dell'acquisto di Goncalo Ramos, che ha così lasciato il PSG dopo 3 stagioni. L'attaccante portoghese ci ha tenuto a salutare il club francese con un lungo post sul suo account Instagram: "Oggi si conclude uno dei capitoli più significativi della mia carriera. Indossare la maglia del PSG è stato un privilegio e un onore che custodirò per sempre".

Il saluto di Goncalo Ramos al PSG

Il classe 2001 ha usato parole molto forti per descrivere la sua avventura sotto la Tour Eiffel: "Insieme abbiamo scritto una storia indimenticabile. Abbiamo vinto due Champions League e numerosi altri trofei, e abbiamo condiviso momenti che rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno fatto parte di questa avventura. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la dirigenza e, soprattutto, i tifosi.

Grazie per aver creduto in me, per averci sostenuto nei momenti difficili e per aver festeggiato con noi ogni vittoria. Il vostro supporto è stato fondamentale per ognuno dei nostri successi. Oggi me ne vado, ma lascio una parte del mio cuore in questo club. Il PSG sarà sempre casa mia e sarò sempre orgoglioso di aver contribuito a scrivere un capitolo della sua storia. Grazie di tutto. Parigi occuperà per sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello della mia famiglia. ❤️".