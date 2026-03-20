Gosens scherza: "Ho visto abbastanza, ma Pongracic che segna da metà campo mi mancava"
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Entusiasmo ritrovato nello spogliatoio della Fiorentina, dopo la vittoria col Rakow in Conference League e le tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa. Sul match di questa sera ha scherzato anche Robin Gosens, intervenuto sul proprio profilo Instagram con una storia ironica sul gol da centrocampo del compagno di squadra Marin Pongracic:
"Ho già visto abbastanza però Pongracic che fa un gol da metà campo mi mancava ancora. Si vola ai quarti con il mio brudi", le simpatiche parole del laterale tedesco a corredo di una foto che lo ritrae sorridente insieme allo stesso difensore croato.
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