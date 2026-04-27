Hellas Verona, intervento di meniscectomia al ginocchio perfettamente riuscito per Mosquera
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Intervento perfettamente riuscito per l'attaccane dell'Hellas Verona Daniel Mosquera, operato quest'oggi a Villa Stuart per un intervento di meniscectomia esterna del ginocchio destro.
A renderlo nota è stata la stessa società scaligera attraverso il proprio sito ufficiale, che ha mandato un in bocca al lupo al proprio calciatore. "Ti aspettiamo presto in campo", il messaggio del Verona.
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