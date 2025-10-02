TMW Al Verona rientrano in due, ma si ferma Al-Musrati: i tempi di recupero per il suo infortunio

Non solo buone notizie dall'infermeria per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti. Da un lato infatti i gialloblu sorridono per il recupero di Nicolas Valentini in difesa e di Daniel Mosquera per l'attacco, entrambi infatti saranno nuovamente convocati contro il Sassuolo nella sfida in programma domani sera allo Stadio Bentegodi.

Nel corso della conferenza stampa odierna però il tecnico scaligero ha dichiarato: "Abbiamo perso Al Musrati per una piccola lesione all'adduttore fatta ieri, da valutare".

Il centrocampista libico ne avrà per un po': i tempi di recupero per lui potranno protrarsi per circa un mese. Nel frattempo in quella posizione il Verona ha recuperato al meglio Gagliardini, già rivisto nel secondo tempo contro la Roma all'Olimpico. Si giocherà dunque il posto con Akpa-Akpro, che potrebbe dunque tornare nella posizione di mezz'ala. Riguardo agli altri infortuni, Zanetti ha spiegato: "Valentini rientra, Mosquera anche. Oyegoke ha una infrazione al dorso del piede da valutare di settimana in settimana. Harroui rientra credo dopo la sosta".

Questo il comunicato del Verona sull'infortunio di Al-Musrati: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Moatasem Al-Musrati, durante la seduta di allenamento svoltasi ieri pomeriggio, mercoledì 1 ottobre, ha accusato un risentimento muscolare. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico".