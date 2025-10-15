Arsenal, Mosquera pazzo di Dowman: "Giocatore alla Yamal, diventerà un fuoriclasse"

Il difensore dell'Arsenal Cristhian Mosquera ha elogiato il 15enne Max Dowman, paragonando il suo talento a quello del fenomeno del Barcellona, Lamine Yamal. Lo spagnolo ha sottolineato lo straordinario potenziale di Dowman: "Non voglio fare paragoni, ma il suo stile e il suo modo di giocare sono simili a quelli di Lamine Yamal", ha detto il difensore a The Athletic .

"I suoi movimenti sono alla Lamine. Non lo avevo preso in considerazione e quando sono arrivato a Singapore, si allenava e giocava già. Quando mi hanno detto che aveva 15 anni, non potevo crederci. È davvero un giocatore incredibile e penso che diventerà un campione mondiale. All'Arsenal vedi ragazzi di 17 e 18 anni come Myles (Lewis-Skelly) o Ethan (Nwaneri) che giocano come se avessero 30 anni, come se avessero giocato a calcio per tutta la vita. È incredibile".

Dowman ha già infranto diversi record, diventando il più giovane marcatore dell'Arsenal in Youth League e il secondo giocatore più giovane a giocare in prima squadra in Premier League. Il centrocampista offensivo/esterno ha impressionato con 15 gol e cinque assist in 15 presenze nella Premier League 2 durante la stagione 2024-25. Allenandosi regolarmente con la prima squadra di Mikel Arteta, Dowman è ampiamente considerato uno dei più brillanti talenti inglesi, avendo compiuto rapidi progressi nell'accademia dell'Arsenal sin dal suo arrivo all'età di cinque anni.