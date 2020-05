AS - Il Barcellona punta forte Lautaro e Pjanic. E Neymar resterà un sogno

In Spagna, il quotidiano 'AS' fa il punto sul calciomercato del Barcellona e spiega che al momento i primi due obiettivi per la prossima stagione militano entrambi in Serie A: sono Lautaro Martinez e Miralem Pjanic.

In entrambi i casi, si sta ragionando con Inter e Juventus soprattutto sulle contropartite tecniche e sul conguaglio. Per Lautaro, il Barça è disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro più una contropartita da scegliere tra Semedo, Arturo Vidal, Rafinha, Dembélé e Coutinho, che rientrerà dal Bayern Monaco.

Per Pjanic, invece, la Juventus è stata chiara: vuole Arthur, ed è pronta a mettere in piedi uno scambio solo se il Barça accetterà di inserire il brasiliano nell'accordo.

E Neymar? In questo momento, fanno sapere in Spagna, è per il Barcellona un sogno destinato a rimanere tale a causa della richiesta del Paris Saint-Germain, che continua a 'sparare' una cifra altissima per venderlo. C'è da considerare, inoltre, l'ingaggio di Neymar: il brasiliano è tra i giocatori più pagati al mondo e il Barcellona nei prossimi mesi vuole adottare una politica di contenimento del monte-ingaggi, che mal si sposa col ritorno di O'Ney.