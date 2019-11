© foto di www.imagephotoagency.it

Quante volte è successo che una squadra debuttante in Champions League, dopo le prime tre sconfitte, riesca alla fine a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League? Mai, probabilmente. Ed è quello che potrebbe succedere all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, seppellita dai gol tra il Maksimir e l'Etihad di Manchester, ma capace di non perdersi d'animo e di riuscire, con una fiammella di speranza, a essere padrona del proprio destino. Con una eventuale vittoria a Kharkhiv, dove gioca lo Shakhtar Donetsk, l'Atalanta sarà ancora in Europa. Forse League, dipenderà dal City a Zagabria, ma è già una vittoria.

C'È ANCORA VITA - Quella contro la Dinamo, al ritorno, è stata l'esatta trasposizione del calcio zemaniano di Gasp. Triangoli, tante occasioni, qualche brivido negli unici (e sporadici) tentativi dei croati. Ed è quello che forse tutti si aspettavano anche all'andata, dove il problema più che tecnico sembrava di clima. E alla fine è stato mentale e psicologico, perché l'impatto con la Champions è stato ancor più tremendo di quanto pensabile. La musichetta ha fatto saltare le valvole ma, dal secondo tempo con il City, qualcosa è scattato. E c'è ancora vita: solo con una vittoria, è chiaro, ma non roba è da poco.