Chi in Champions se i campionati si fermano? Grecia, PAOK beffa di un punto l'AEK

Chi si qualificherebbe in Champions League in caso di sospensione dei campionati? Oggi su TMW analizzeremo le situazione dei 15 campionati europei più importanti, stando alla classifica del Ranking UEFA. L'unico caso che non verrà analizzato è la Bundesliga: in Germania hanno infatti già fissato al 9 maggio la data della ripartenza.

SUPER LEAGUE GRECA

La classifica attuale - In Grecia si sono fin qui disputate 26 giornate e tutte le squadre hanno disputato lo stesso numero di partite. Questa la situazione in classifica prima dello stop.

Olympiacos 66; PAOK 52; AEK 51; Panathinaikos 44; OFI e Aris 34.

In Champions League: Olympiacos primo senza discussioni. PAOK al pelo - Per la scelta delle squadre che parteciperanno alle coppe il prossimo anno, la UEFA ha indicato nel merito sportivo il criterio da prendere in considerazione qualora non si riuscisse a portare a termine la stagione. Due posti assegnati alla Grecia, entrambi dai turni di qualificazione. L'Olympiacos, leader indiscusso del torneo, partirebbe dal terzo turno di qualificazione mentre il PAOK, nonostante i sette punti di penalizzazione, accederebbe al secondo turno di qualificazione.

Europa League, Panathinaikos out per squalifica - La vincitrice della coppa va al terzo turno di qualificazione. Terza e quarta classificata la secondo turno. Coppa ferma alle semifinali, dove si erano giocate le partite d'andata. Una fra AEK e Aris ha la possibilità di accedere tramite questa competizione all'Europa League (le altre due, Olympiacos e PAOK, sarebbero in Champions). L'AEK ha la possibilità di accedervi ugualmente in qualità di terza classificata. Il Panathinaikos quarto in classifica è stato squalificato dalla UEFA e lascia campo libero all'Aris, che farebbe compagnia all'OFI al secondo turno.

