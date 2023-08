Gazzetta - Samardzic, l'Inter dice no a un nuovo summit. Ora si aspetta la firma entro lunedì

Dalle colonne di Gazzetta.it arriva un nuovo aggiornamento in merito alla trattativa tra l'Inter e Lazar Samardzic. Il club nerazzurro ha detto no a un nuovo incontro con il padre e i nuovi rappresentanti del centrocampista serbo, ritenendo ancora valido l'accordo raggiunto con la ex agente del calciatore Rafaela Pimenta. Il club a questo punto si aspetta che il calciatore firmi il contratto entro lunedì fino al 2028.

Nel caso in cui non arrivasse la firma, il calciatore tornerebbe all'Udinese che non è affatto felice della situazione che si è creata. "Gli attori protagonisti, da entrambe le parti, sono convinti che un'intesa sarà trovata, ma, se dal lato del calciatore sono ottimisti sulla fumata bianca grazie a un'offerta migliorata dal club della famiglia Zhang, l'Inter si augura (eufemismo) che il centrocampista abbia un ravvedimento e non voglia mettere in dubbio quello che potrebbe essere il trasferimento "chiave" della sua carriera. Domani, nonostante sia domenica, i contatti non mancheranno. Inzaghi spera che arrivi anche il lieto fine", scrive la rosea.