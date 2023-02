Gazzetta.it - Se cedesse Leao (non meno di 100 milioni), il Milan potrebbe tornare su Lang

Proseguono le discussioni tra il Milan e Rafael Leao per poter arrivare al tanto agognato del rinnovo di contratto. Gazzetta.it aggiorna sulla situazione, spiegando come qualora non dovesse essere raggiunto un accordo, i rossoneri non sarebbero comunque intenzionati ad accettare meno di 100 milioni di euro per lui. E se dovesse partire, la dirigenza del Diavolo potrebbe tornare su un vecchio pallino come Noa Lang del Club Brugge, 23enne olandese già cercato in estate e con il contratto in scadenza nel 2025.