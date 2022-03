I gol pesanti di Tammy Abraham: è il bomber che più di tutti sblocca il risultato in Serie A

vedi letture

Tammy Abraham decide Roma-Atalanta con il settimo gol del suo 2022. L'attaccante giallorosso è on fire, segna tanto e le sue reti sono anche belle pesanti. Valgono spesso il vantaggio, stavolta anche i tre punti. Nessuno più dell'ex Chelsea rompe il ghiaccio meglio: sono ben 8 le volte in cui ha segnato il primo gol della partita in questa Serie A, una in più di Giovanni Simeone, al secondo posto in questa speciale classifica. A riportarlo è Opta.