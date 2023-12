Le pagelle di Beltran: l'istinto del goleador non tradisce, un pallone e un gol. Decisivo

Lesto a sfruttare l'errore di Di Gregorio per realizzare la rete che ha deciso il match. Un gol da tre punti per Lucas Beltran che farà passare alla Fiorentina un sereno Natale. "L'istinto del goleador, una palla e ci crede - analizza la Gazzetta dello Sport -. Terzo centro per l’argentino ex River Plate in Serie A, il primo fuori casa". "Prontissimo a intercettare il passaggio di Di Gregorio per il più facile dei gol - scrive il Corriere dello Sport - con un tiro più fortuito che voluto perché ci mette il piede. Gol numero cinque in stagione, terzo in campionato. Il cartellino giallo gli “costa” il cambio nell’intervallo".

Questa l'analisi di TMW: "La sua perpetua voglia di dare battaglia gli porta in dote un'immediata ricompensa: con un flash frega Di Gregorio, un dolore al piede lo costringe fuori dal campo all'intervallo".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

FirenzeViola.it: 7