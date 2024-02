Le pagelle di Dybala: fatica tanto. Gli ex amici della Juve si aspettavano altro

Non solo Romelu Lukaku, anche Paulo Dybala stecca nel 2-4 che l'Inter rifila in trasferta alla Roma. L'argentino è da 5 per La Gazzetta dello Sport: "Un affondo con tiro alto e poi nulla. Gli ex amici della Juve si aspettavano ben altro contributo alla causa. Se avesse collaborato con l'ottimo Pellegrini, sarebbe stata un'altra storia". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Ha fatto tanta, tanta fatica. Campo pesante e raddoppiato a ogni suo possesso, Dybala stavolta non è riuscito a incidere. Come all’andata, quando era fuori per infortunio, anche stavolta alla Roma è mancata la fantasia di Paulo". Per Tuttosport "sbaglia due gol (tiro - ma di destro - in piccionaia e palla 'ciccata' a pochi minuti dalla fine) in una gara anonima" e merita un 5.

Il Corriere della Sera è l'unico quotidiano che lo salva con un 6: "Discreta intensità, lavora pochi palloni, ma lo fa con qualità. Anche se a fine primo tempo è troppo precipitoso al tiro". VoceGiallorossa motiva così il 5,5: "Un paio di guizzi ma concretizza poco e rimane spesso in ombra". Infine è da 5 per TMW: "Tutto qui? Sì, tutto qui. Non la miglior serata della Joya, il giocatore della Roma più apprezzato in assoluto dalla dirigenza avversaria".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 6

Tuttosport: 5

VoceGiallorossa: 5,5