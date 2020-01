© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Buona la prima? Non proprio, ma Zlatan Ibrahimovic c'è. Acclamato da San Siro, lo svedese è entrato in campo nel secondo tempo dello scialbo 0-0 tra Milan e Sampdoria, rivitalizzando almeno il pubblico rossonero. "Meglio il vecchio Zlatan da fermo di tanti altri giocatori che corrono", scrive La Gazzetta dello Sport. Voto 6,5: lo stesso attribuito allo svedese da noi di TMW, anche se in poco più di mezz'ora non può certo risolvere tutti i problemi del Milan. La valutazione è comunque condivisa da Tuttosport e Corriere della Sera ("gioca da fermo, ma con lui è un'altra cosa"). Condizioni e mobilità, evidenzia il Corriere dello Sport (voto 6) sono ridotte, ma il suo ingresso coincide col momento migliore del Milan e non è un caso.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 6