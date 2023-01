Le pagelle di Jovic: lento di gambe e di testa, apporto nullo. Si divora il pari

vedi letture

La Fiorentina sembrava aver risolto il problema del gol, invece nelle ultime gare questa mancanza è tornata prepotentemente a farsi sentire. Bocciato tutto l'attacco viola, per La Gazzetta dello Sport il peggiore nella sfida persa con il Torino è Luca Jovic, che si prende 4 in pagella: "Nel finale si divora un'occasione con lentezza clamorosa. È un errore grave in un episodio che avrebbe potuto almeno addolcire la pessima serata della Fiorentina". 4,5 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: "Una girata alta fa da prologo all’occasionissima non sfruttata per la lentezza a calciare".

Stesso voto su Tuttosport: "Lento di gambe e di testa, apporto nullo". Voto 5 nelle pagelle di TMW: "Entra con uno spirito diverso rispetto alle ultime volte, proponendosi per sponde e combinazioni. Ha un pallone goloso in area nel finale ma si fa stoppare troppo comodamente".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5,5