Le pagelle di Kim: era reduce da un problema muscolare, ma chi se ne accorge?

"Un liscio iniziale, ma poi resetta immediatamente e poi anticipa chiunque". Questo il commento de La Gazzetta dello Sport sulla prova di Kim Min-Jae, ieri sera nella vittoria del Napoli che vale i quarti di Champions League. Giudizi positivi, anche se discordanti nelle pagelle, per il centrale leader della squadra di Spalletti. "Una leggerezza nella sua era ma riesce a rimediare", il commento del CorSera (voto 6.5) in linea con quello di TMW: "Si infila in due situazioni abbastanza complicate. Le risolve con forza e potenza. A una certa si lancia verso la porta dell'Eintracht, sospinto dai tifosi". Più netto il CorSport, che dà 7.5 in pagella: "Era reduce da un problema muscolare e anche diffidato: già, ma chi se ne accorge?".

I voti

TMW: 6.5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6.5

TuttoNapoli: 7.5