Le pagelle di Kvaratskhelia: stavolta non segna, ma "spacca la difesa a cento all'ora"

vedi letture

Stavolta non segna, ma "spacca la difesa a cento all’ora". Questo il commento del Corriere dello Sport in merito alla prestazione di Khvicha Kvaratskhelia nella notte di Champions col Napoli. Tutti giudizi positivi sui quotidiani odierni, con voti dal 6.5 in su, compreso il commento dalle pagelle di TMW: "Nel primo tempo entra in quasi tutte le occasioni da gol, tranne sul vantaggio. Avrebbe due possibilità piuttosto facili, ma le sbaglia entrambe. Nella ripresa migliora per intensità e pericolosità". Laconica anche La Gazzetta dello Sport: "Che delizia quando tocca il pallone".

I voti

TMW: 6.5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7.5

Tuttosport: 6.5

Corriere della Sera: 6.5

TuttoNapoli: 7