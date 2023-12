Le pagelle di Lukaku - Il cerchio di fuoco del Napoli lo innervosisce, poi stappa lo spumante

vedi letture

"Al termine di una serata non tra le più esaltanti, riesce comunque a segnare l'ennesimo gol in stagione chiudendo ogni discorso". È questa l'analisi che abbiamo realizzato su TMW subito dopo la vittoria della Roma contro il Napoli per commentare il 6,5 in pagella a Romelu Lukaku, a segno al pari di capitan Pellegrini. "Mette il fisico a disposizione dei compagni, anche se per un po' resta ingabbiato. Nel finale straripa: prima lo ferma Meret, poi stappa lo spumante col 2-0", scrive La Gazzetta dello Sport confermandogli il voto. Qualcosa in più per il Corriere dello Sport: "Si sbraccia per chiedere assistenza, palloni giocabili, ma il cerchio di fuoco del Napoli lo innervosisce. Emerge nel finale, infilandosi negli spazi, e chiude il conto con un sinistro rabbioso a tempo scaduto", aggiunge infatti il quotidiano rumano sul centravanti belga.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 7,5