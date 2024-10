Le pagelle di Lukaku - La peggior gara da quando è a Napoli, niente di utile

vedi letture

Il Napoli capolista supera anche il complicato esame Empoli, passano 1-0 grazie al rigore trasformato da Kvara. Contro i toscani però è mancato Romelu Lukaku, bocciato da tutti i quotidiani. Voto 4,5 da La Gazzetta dello Sport, con la rosea che sentenzia: "Molto male, nulla di utile". Mezzo voto in più, ma comunque insufficiente, da Tuttosport: "Non riesce a gestire quei pochi palloni che gli arrivano. Conte lo boccia dopo neanche un’ora".

Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Giornataccia. La peggiore da quando è al Napoli: Ismajli lo strozza, Viti lo accompagna. In 59’ tocca 14 palloni e azzarda un mezzo tiro in area su azione d’angolo. E arrivederci". Voto 5 anche dal portale specializzato Tuttonapoli.net: "Ha tanti avversari che lo seguono, ma fatica molto a difendere i palloni che arrivano dalle sue parti. Male".

Anche per TMW Big Rom merita 5 in pagella: "Su tutti i palloni da ripulire, quando il Napoli è in difficoltà e prova ad appoggiarsi sul suo centravanti, arriva in ritardo. Nonostante abbia rifiutato la chiamata del Belgio per lavorare e ritrovare la condizione, la forma migliore sembra ancora lontana".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttonapoli.net 5