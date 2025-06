Ufficiale Casertana, primo contratto da professionista per Galletta: ha firmato un triennale

Umberto Galletta si lega alla Casertana fino al 30 giugno 2028 siglando il suo primo contratto da professionista.

L’attaccante classe 2005 era arrivato in rossoblu nel 2022 approdando in prima squadra dopo una breve parentesi con le giovanili, in cui il suo talento non aveva certo faticato ad emergere. Di lì a pochissimo l’esordio con i ‘grandi’ in Coppa Italia di D servendo un assist al fratello Vincenzo. L’esordio tra i professionisti in casa del Latina in Coppa Italia il 4 ottobre 2023, mentre il febbraio successivo la prima presenza in campionato nella trasferta di Catania. Nella stagione appena conclusa una partenza da assoluto protagonista con due reti in cinque partite tra campionato e Coppa, per poi essere fermato dall’infortunio al ginocchio.

“Ora si apre un nuovo capitolo e mi presenterò in ritiro carichissimo- commenta con grande entusiasmo Umberto Galletta - Per me la Casertana vuol dire casa e questa nuova sfida non può che inorgoglirmi. Ringrazio il presidente D’Agostino che ha sempre creduto in me, standomi vicino in questi mesi passati lontano dal campo. Ai tifosi prometto di dare tutto me stesso. Il loro affetto è stato fondamentale nei momenti bui. Per fortuna ora è tutto alle spalle e non vede l’ora che inizi il ritiro per tornare a lavorare con la squadra”.