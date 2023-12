Le pagelle di Mourinho - I tifosi giallorossi lo amano come i bimbi amano Babbo Natale

vedi letture

"La sua Roma non sarà spettacolare, ma certamente ha un gran carattere e sa venire a capo anche di partite complicate come quella di ieri. Ennesimo risultato positivo in casa, vittoria che rilancia i suoi nella corsa alla Champions". Su TMW abbiamo motivato così il nostro 6,5 in pagella a mister José Mourinho subito dopo l'importantissima vittoria nello scontro diretto col Napoli. È leggermente più alto il giudizio de La Gazzetta dello Sport: "Amato dai tifosi giallorossi come i bimbi amano Babbo Natale. Sotto l'albero lascia una convincente vittoria in uno scontro diretto. Studia bene la gara, soffoca il Napoli e poi lo stritola con i cambi", è l'analisi della rosea in merito al regalo di Natale dello Special One ai tifosi della Roma. "Li voleva così: dinamici, aggressivi, concentrati. Per questo ha escluso gli imputati del processo di Bologna, puntando sui corpo a corpo per sorprendere il Napoli. Ma una volta incassata la superiorità numerica ha rotto gli indugi e sfruttato la qualità. Che abbia segnato proprio Pellegrini, appena entrato, ha un valore enorme. La classifica ora, dopo il primo scontro diretto vinto, torna gradevole da osservare", chiosa il Corriere dello Sport confermandogli il 7.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

VoceGiallorossa: 8