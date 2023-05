Le pagelle di Mourinho: l'Europa League vale ben più del Bologna. E si vede

La Roma non riesce ad andare oltre allo 0-0 contro il Bologna e non riesce così ad avvicinarsi alle prime posizioni. José Mourinho dimostra di puntare forte sull'Europa League mantenendo però la consueta solidità. Per la Gazzetta "sfiora il colpo" giocando prima in modo "attendista" e poi alzando "pressing e baricentro". Secondo Il Corriere dello Sport "punta tutto sull'Europa League" pur mantenendo alta la concentrazione mettendo in campo una squadra che "non lascia spazio al Bologna e anzi ha anche diverse occasioni per portarsi in vantaggio". Molto chiaro il giudizio di Tuttosport: "La sua scelta l'ha fatta: Leverkusen e la Coppa valgono ben più di Bologna". Il giudizio di Vocegiallorossa invece: "Con la testa alla semifinale di ritorno di Europa League, il tecnico portoghese mette in campo riserve e primavera, sfiorando anche la vittoria nella ripresa". Infine la valutazione di TMW: "Non una Roma indimenticabile, ma se fa il ragionamento sull'Europa League il punto va più che bene. Il segnale è stato dato, ora in Germania serve una Roma completamente differente. E per poco non va vicino alla vittoria".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

VoceGiallorossa: 6