Le pagelle di Politano - Il calcetto a Zalewski è un gesto stupido più che cattivo: 4, 4, 4

"Va troppo in conduzione e, forse complice anche il terreno di gioco dell'Olimpico, fa davvero fatica. Poi il calcetto a Zalewski è una stupidaggine colossale che lascia il Napoli in dieci per mezzora". Su TMW abbiamo commentato così il rosso ingenuo rimediato da Matteo Politano nel big match di ieri contro la Roma, un cartellino che è costato ai suoi l'inferiorità numerica e che ha quindi influito non poco sul risultato finale. "Gesto stupido più che cattivo: rosso inevitabile che indirizza la gara. E prima, una brutta prestazione caratterizzata da uno strano anonimato. Mostra pure una certa pigrizia nella corsa all'indietro", è l'analisi de La Gazzetta dello Sport accanto al suo 4 in pagella per l'esterno offensivo del Napoli. "In avvio è il più vivo: l’unico in grado di creare qualche spunto, soprattutto quando Di Lorenzo si sgancia o va dentro (e viceversa), ma Zalewski e N’Dicka se la cavano. Poi, ha la brillante idea di reagire a un fallo del polacco e si becca il rosso. Ingenuità tremenda", sentenzia il Corriere dello Sport confermando il medesimo voto.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 4,5