Le pagelle di Sommer: tutta un brivido la sua gara. Causa e neutralizza il rigore

L'Inter passa sul campo della Fiorentina e torna in testa alla classifica con una gara da recuperare. Decisivo il gol di Lautaro Martinez e il rigore parato da Yann Sommer. Per la Gazzetta dello Sport il portiere svizzero, con 7 in pagella, è fra i migliori dei nerazzurri: "Tutta un brivido, la sua gara. Coi piedi in avvio, il riflesso su Bonaventura, poi il rigore prima causato poi bloccato a Nico, a mo' di Italia-Svizzera". Stesso voto da Tuttosport: "Deve distendere gli addominali per riuscire a mandare sopra la traversa la velenosissima conclusione di Bonaventura. Sul rigore è bravo a rimanere fermo fino all’ultimo, facendosi perdonare per il fallo commesso".

Per il Corriere dello Sport l'estremo difensore nerazzurro è da 6 in pagella: "Esce male su Nzola e provoca il rigore, poi si riscatta parando il sinistro debole di Nico Gonzalez dal dischetto". Voto 7 anche dal Corriere della Sera: "La paratona in controtempo su Bonaventura è più difficile del rigore su Gonzalez. Decisivo".

Voto 7 anche nelle pagelle di TMW: "Approccio un po’ distratto, per poco Nzola non approfitta di un passaggio troppo corto. Alza però le mani e il muro su Bonaventura in un momento decisivo. Pasticcia causando il rigore del possibile pari, ma lo para anche".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 7